Die Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8) hat Mitte der Woche ihre Anleger mit einer gemischten Botschaft überrascht. Der Spezialpharma-Anbieter erwartet für das laufende Jahr weniger Gewinn, dafür aber mehr Umsatz. Diese Kombination klingt zunächst widersprüchlich. Sie erklärt sich jedoch, wenn man genauer hinschaut. Denn hinter der Anpassung stecken zwei Entwicklungen, die das Unternehmen selbst kaum beeinflussen kann. Zum einen drückt der Preisdruck bei besonders margenstarken Präparaten auf das Ergebnis. Zum anderen wirkt eine neue gesetzliche Regelung beim Medizinalcannabis. Beide Faktoren zusammen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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