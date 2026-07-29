Die Unternehmen Rabot Energy, Clever-PV und Inexogy wollen den Solarstrom von kleinen Photovoltaik-Anlagen direkt vermarkten. Das Modell soll starten, sobald die EEG-Novelle verabschiedet ist, die ab 2030 die Direktvermarktung für neue Photovoltaik-Anlagen vorsieht. Das Bundeskabinett hat sich heute auf einen Gesetzentwurf zur EEG-Novelle 2027 geeinigt. Demnach läuft die feste Einspeisevergütung für kleine Photovoltaik-Anlagen aus und Betreiber:innen müssen ihren Solarstrom direkt vermarkten. Statt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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