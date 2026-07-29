PayPal baut sein Ratenzahlungsangebot aus und hat dafür einen besonders prominenten Partner gewonnen: Amazon. Kunden in Deutschland und Österreich können ab August auf Amazon.de und in der Amazon-App PayPal Ratenzahlung nutzen. Der Deal unterstreicht, dass PayPal weiterhin ein starker Bezahlpartner ist. Das müssen Anleger dazu wissen.Kurz und knapp• PayPal startet Ratenzahlung auf Amazon.de.• Der Bezahldienstleister setzt damit ein Zeichen der Stärke.• Das ist auch im Übernahmekampf mit Stripe und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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