Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Entwürfe für die EEG-Novelle und das Netzpaket verabschiedet. Damit rückt ein Ende der festen Einspeisevergütung für private Photovoltaik-Dachanlagen näher, auch wenn es längst noch nicht beschlossen ist. Denn die Entwürfe müssen noch durch Bundestag und Bundesrat. Allerdings wird im parlamentarischen Prozess eher an Kleinigkeiten gewerkelt als an großen Entscheidungen. Dass der Ausbau der Photovoltaik-Dachanlagen weitergeht, dafür positionieren sich jetzt die ersten Unternehmen. So kündigten direkt nach dem Kabinettsbeschluss Rabot Energy, Clever-PV und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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