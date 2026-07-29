NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Kennziffern des Sportwagenherstellers seien wie erwartet stark ausgefallen, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das Jahr 2027 werde für die Stuttgarter ein Übergangsjahr./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:51 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000PAG9113
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:51 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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