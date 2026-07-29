Berlin - Thorsten Frei (CDU) ist neuer Chef der Unionsfraktion im Bundestag. Nach Informationen der dts Nachrichtenagentur bekam er in der Sondersitzung der Fraktion am Mittwoch laut Teilnehmern eine Zustimmung von 91,9 Prozent.



180 von 208 Unionsabgeordneten waren demnach für die Wahl angereist, viele mussten dafür ihren Urlaub unterbrechen. Offenbar gab es dabei aber dann in der Sitzung mehr Gesprächsbedarf als ursprünglich erwartet. Um 14 Uhr hatte die Sitzung begonnen, bereits für 15 Uhr wurde eine Pressekonferenz angekündigt - die aber auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben wurde.



Die Wahl eines neuen Fraktionsvorsitzenden war nach dem Rücktritt von Jens Spahn notwendig geworden, der wegen Inanspruchnahme einer Leihmutter unter Druck geraten war. Frei war auf Vorschlag von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Mittag vom Bundespräsidenten aus seinem Amt als Kanzleramtsminister entlassen worden, um sich auf den Job als Fraktionsvorsitzender konzentrieren zu können.





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