Die Krones AG (ISIN: DE0006335003) hat solide Halbjahreszahlen vorgelegt. Der Konzern baut Maschinen und Anlagen für das Abfüllen und Verpacken von Getränken. Er zählt zu den bekannten Namen im deutschen Maschinenbau. Im ersten Halbjahr stieg der Auftragseingang um 4,5 Prozent auf rund 2,85 Milliarden Euro. Damit blieb die Investitionsbereitschaft der Kunden robust. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Denn das wirtschaftliche Umfeld bleibt anspruchsvoll. Handelskonflikte, schwankende Rohstoffpreise und geopolitische Spannungen sorgen für Unsicherheit. Umso bemerkenswerter ist es, dass Krones ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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