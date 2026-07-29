Die Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747) hat ein starkes zweites Quartal hinter sich. Europas führende Online-Apotheke steigerte ihren Umsatz um 20 Prozent auf 853 Millionen Euro. Das Tempo zog damit im Vergleich zum Jahresauftakt sogar noch an. Doch die eigentliche Nachricht steckt an anderer Stelle. Denn das internationale Geschäft erreichte erstmals die Gewinnschwelle. Genau dieser Punkt gilt für viele wachstumsstarke Plattformen als entscheidende Bewährungsprobe. Solange ein Segment Verluste schreibt, bleibt die Frage nach der Tragfähigkeit offen. Redcare kann diese Frage nun zumindest ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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