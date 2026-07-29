Redcare Pharmacy beschleunigt Tempo, Krones behauptet hohe Marge - so kann man die beiden Quartalsberichte von Heute zusammenfassen. Spannende Frage sit, wie die Aktien darauf reagieren. Redcare Pharmacy hat in letzter Zeit seinen Kurs annähernd verdoppelt - und mehr könnte möglich sein, denn die E-Rezepte scheinen zu "fluppen". Und bei Krones kann man wenigstens die Prognose trotz widrigen Umfeldes bestätigen. Heute, am 29. Juli 2026, haben mehrere europäische Unternehmen ihre Zwischenberichte für das zweite Quartal und das erste Halbjahr vorgelegt. Während die Online-Apotheke Redcare Pharmacy ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin