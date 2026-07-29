Meine Top Seltene Erden-Aktien: SK hynix: Kurssturz ausnutzen? - Bloom: Stark! - Deutsche Bank: Überraschung

Ist der Hype um Speicher-Aktien beendet? SK hynix liefert ein Quartal der Rekorde und die Aktie stürzt zunächst zweistellig ab. Hat der Speicher-Gigant wirklich zu wenig geliefert oder suchen die Zocker jetzt das Weite? Seltene Erden: Aktien vor dem Comeback? Seit es wieder deutlich ruhiger zwischen den USA und China geworden ist, stehen Seltene Erden Aktien nicht mehr im Fokus. Die Kurse haben zuletzt sogar kräftig nachgegeben. Ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt zum Einstieg? Wie stellen Ihnen einen ETF, 5 Aktien und ein ganz heißes Eisen aus der Branche vor Bloom Energy: Umsatzmilliare geknackt! 11 Prozent ging es im normalen Handel am Dienstag runter und vorbörslich geht es …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran