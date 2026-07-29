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Markus Weingran
29.07.2026 15:27 Uhr
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Meine Top Seltene Erden-Aktien: SK hynix: Kurssturz ausnutzen? - Bloom: Stark! - Deutsche Bank: Überraschung

Ist der Hype um Speicher-Aktien beendet? SK hynix liefert ein Quartal der Rekorde und die Aktie stürzt zunächst zweistellig ab. Hat der Speicher-Gigant wirklich zu wenig geliefert oder suchen die Zocker jetzt das Weite? Seltene Erden: Aktien vor dem Comeback? Seit es wieder deutlich ruhiger zwischen den USA und China geworden ist, stehen Seltene Erden Aktien nicht mehr im Fokus. Die Kurse haben zuletzt sogar kräftig nachgegeben. Ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt zum Einstieg? Wie stellen Ihnen einen ETF, 5 Aktien und ein ganz heißes Eisen aus der Branche vor Bloom Energy: Umsatzmilliare geknackt! 11 Prozent ging es im normalen Handel am Dienstag runter und vorbörslich geht es …

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© 2026 Markus Weingran
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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