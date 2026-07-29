San Francisco - Der Hackerangriff durch eine ausser Kontrolle geratene KI-Software von OpenAI hat grössere Ausmasse als bislang bekannt. Wie Fachportale wie Wired.com und Hacker News berichten, hat der autonome KI-Agent von OpenAI bei einem Ausbruch aus seiner Testumgebung nicht nur die Open-Source-Plattform Hugging Face attackiert, sondern gezielt fremde Zugangsdaten abgegriffen und mindestens vier weitere Online-Dienste gekapert. Der Vorfall ereignete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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