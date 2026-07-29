Goldressource vor dem Ausbau: CEO erwartet den nächsten großen Schritt

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Nordic Resources stellt nach neuen Bohrungen am Gold-Kupfer-Projekt Kopsa in Finnland eine deutlich größere Rolle des Projekts in Aussicht. Robert Wrixon erklärte in einem Interview, die jüngsten Ergebnisse hätten gezeigt, dass die Vererzung nicht nur im Norden, sondern auch im Süden des bekannten Körpers weiterlaufe. Für das Unternehmen geht es damit um die Frage, wie stark die bisherige Ressource durch neue Daten wachsen könnte.

Nordic Resources stellt nach neuen Bohrungen am Gold-Kupfer-Projekt Kopsa in Finnland eine deutlich größere Rolle des Projekts in Aussicht. Robert Wrixon erklärte in einem Interview, die jüngsten Ergebnisse hätten gezeigt, dass die Vererzung nicht nur im Norden, sondern auch im Süden des bekannten Körpers weiterlaufe. Für das Unternehmen geht es damit um die Frage, wie stark die bisherige Ressource durch neue Daten wachsen könnte.

Gold bringt Kopsa in Bewegung

Kopsa ist derzeit das wichtigste Goldprojekt von Nordic Resources in Zentralfinnland. Laut Unternehmensunterlagen umfasst die bestehende Ressource 23,2 Millionen Tonnen mit 1,09 Gramm Goldäquivalent je Tonne für rund 814.800 Unzen Goldäquivalent. Goldäquivalent fasst Gold und begleitende Metalle wie Kupfer rechnerisch in einer gemeinsamen Kennzahl zusammen. Über alle drei Goldprojekte in der Region weist Nordic Resources bislang 1,23 Millionen Unzen Goldäquivalent aus.

Neue Zonen im Norden und Süden

Wrixon schilderte, Nordic Resources habe in der ersten Jahreshälfte Bohrungen rund um Kopsa abgeschlossen und nun die letzten Ergebnisse aus diesem Programm vorgelegt. Bereits zuvor habe das Unternehmen am nördlichen Rand eine hochgradige Zone gemeldet, darunter ein Abschnitt von acht Metern mit rund 20 Gramm Gold je Tonne. Eine elektromagnetische Untersuchung deute nach seiner Einschätzung darauf hin, dass diese Zone in die Tiefe weiterreichen könnte.



Der Schwerpunkt bleibe aber zunächst der oberflächennahe Bereich. Wrixon erklärte, Kopsa sei grundsätzlich als Lagerstätte mit möglicher Tagebau-Eignung zu verstehen. Deshalb konzentriere sich Nordic Resources vor allem auf Bohrungen von der Oberfläche bis in etwa 250 Meter Tiefe. Gerade dort seien für eine künftige Planung die Breite, Kontinuität und Lage der mineralisierten Zonen entscheidend.