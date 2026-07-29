Visa (V): Starkes Momentum trifft auf Widerstand!

Ausbruchs-Chance oder Bullenfalle?

Rückblick

Nach dem Tief im März/April um 295 USD befindet sich die Aktie des Zahlungsdienstleisters in einem intakten Aufwärtstrend. Der Kurs notiert stabil über dem EMA 20 und dem EMA 50, was auf ein klares bullisches Momentum hindeutet.

Visa-Aktie: Chart vom 28.07.2026, Kürzel: V, Kurs: 363.56 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Widerstandszone bei 365 USD wurde bereits überschritten. Wenn die Bullen am Ball bleiben, sollte diese Zone nicht weit unterschritten werden. Die blaue gestrichelte Linie unter der Montagskerze bei ca. 356 USD dient als Absicherungsmarke für Trader.

Mögliches bärisches Szenario

Bleiben Folgekäufe aus, ist das bullische Setup negiert. Findet die Aktie am EMA 20 keinen Halt, wäre die nächste Anspielstation die 50-Tagelinie.

Meinung

Visa hat erst kürzlich seine Quartalszahlen für das 3. Quartal 2026 vorgelegt. Diese bestätigen die fundamentale Stärke des Geschäftsmodells. Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte überstieg das verarbeitete Zahlungsvolumen in einem Quartal die Marke von 4 Billionen USD. Das Geschäft mit Zusatzdienstleistungen (wie Sicherheitslösungen, Marketing und Beratung) wuchs um stramme 34 % auf 3,8 Mrd. USD, unter anderem begünstigt durch Großevents wie die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft. Fundamentale Stärke trifft auf ein bullisches technisches Chartsignal.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 690.62 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.55 Mrd. USD

Meine Meinung zu Visa ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

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Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in V hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

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