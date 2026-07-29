Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 29.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Spezial: Steht hier der Turnaround des Sommers?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0NC7B | ISIN: US92826C8394 | Ticker-Symbol: 3V64
Tradegate
29.07.26 | 17:01
324,75 Euro
+0,95 % +3,05
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P 500
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
VISA INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VISA INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
324,70325,2017:01
324,50324,9517:01
ratgeberGELD.at
29.07.2026 16:09 Uhr
176 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Visa (V): Starkes Momentum trifft auf Widerstand!

Ausbruchs-Chance oder Bullenfalle?

Rückblick

Nach dem Tief im März/April um 295 USD befindet sich die Aktie des Zahlungsdienstleisters in einem intakten Aufwärtstrend. Der Kurs notiert stabil über dem EMA 20 und dem EMA 50, was auf ein klares bullisches Momentum hindeutet.

Visa-Aktie: Chart vom 28.07.2026, Kürzel: V, Kurs: 363.56 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Widerstandszone bei 365 USD wurde bereits überschritten. Wenn die Bullen am Ball bleiben, sollte diese Zone nicht weit unterschritten werden. Die blaue gestrichelte Linie unter der Montagskerze bei ca. 356 USD dient als Absicherungsmarke für Trader.

Mögliches bärisches Szenario

Bleiben Folgekäufe aus, ist das bullische Setup negiert. Findet die Aktie am EMA 20 keinen Halt, wäre die nächste Anspielstation die 50-Tagelinie.

Meinung

Visa hat erst kürzlich seine Quartalszahlen für das 3. Quartal 2026 vorgelegt. Diese bestätigen die fundamentale Stärke des Geschäftsmodells. Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte überstieg das verarbeitete Zahlungsvolumen in einem Quartal die Marke von 4 Billionen USD. Das Geschäft mit Zusatzdienstleistungen (wie Sicherheitslösungen, Marketing und Beratung) wuchs um stramme 34 % auf 3,8 Mrd. USD, unter anderem begünstigt durch Großevents wie die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft. Fundamentale Stärke trifft auf ein bullisches technisches Chartsignal.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 690.62 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.55 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Visa ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in V hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die Korrektur Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.