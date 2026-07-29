New York - Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed nehmen die Anleger bei den zuletzt favorisierten Standardwerten erst einmal Gewinne mit. Während die Ölpreise wieder deutlich anziehen, folgt beim Dow Jones Industrial nach fünf Gewinntagen in Rekordnähe ein Abschlag von einem Prozent auf 52.215 Punkte. Im Technologiebereich kommt der Nasdaq 100 nicht wieder auf die Beine. Ein anfänglicher Stabilisierungsversuch erledigte sich schon im frühen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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