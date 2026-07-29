Die Rentenkommission hat Vorschläge vorgelegt, doch erst die Gesetzgebung wird zeigen, ob daraus eine Reform oder die nächste Reparaturrunde wird. "Wer nur das politisch Bequeme beschliesst, verwaltet den demografischen Wandel", warnt Alexander Siegmund, Gründer und Geschäftsführer der KPM Pensions & Benefits GmbH und seit mehr als 25 Jahren Experte für betriebliche Altersversorgung. Er fordert eine stärkere zweite Säule, automatische Einbeziehung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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