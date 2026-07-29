Giotto.ai, das auf fortschrittliche Schlussfolgerungssysteme spezialisierte Schweizer Labor für künstliche Intelligenz, und die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) haben eine wissenschaftliche und industrielle Zusammenarbeit ins Leben gerufen, deren Schwerpunkt auf der Verbesserung der Rechenleistung und der Effizienz beim Einsatz von Modellen künstlicher Intelligenz liegt. Die Initiative wird die angewandten Forschungskompetenzen der FHNW, koordiniert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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