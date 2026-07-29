Die PayPal-Aktie hat in vier Wochen rund +35% zugelegt und notiert inzwischen bei 51,20 €. Zunächst trieben vor allem die Übernahmegerüchte um Stripe und Advent. Jetzt liefert der Zahlungsdienstleister jedoch ein operatives Argument: Amazon öffnet seinen Checkout für die PayPal Ratenzahlung. Wird damit sogar ein höherer Übernahmepreis wahrscheinlicher? Amazon öffnet PayPal den Zugang zum deutschen und österreichischen E-Commerce Echte Top-Rendite: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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