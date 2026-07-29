Die Ankündigung eines umfangreichen Stellenabbaus sorgt an der Börse häufig für Unsicherheit. Bei BMW fiel die Reaktion jedoch anders aus. Die Aktie des Münchner Autobauers legte am Mittwochvormittag im XETRA-Handel zeitweise um mehr als ein Prozent zu und stieg auf gut 60 Euro. Auslöser waren bestätigte Pläne, weltweit rund 8.000 Stellen abzubauen. Am Markt wurde die Nachricht offenbar weniger als Zeichen einer akuten Krise gewertet, sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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