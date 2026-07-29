Visa hat im dritten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Der weltweit größte Zahlungsabwickler profitierte von robusten Konsumausgaben, einer anhaltend hohen Reisenachfrage und einem kräftigen Wachstum bei grenzüberschreitenden Transaktionen. Gleichzeitig kündigte der US-Konzern einen deutlichen Stellenabbau an, der vor allem die Technologie- und Produktbereiche treffen soll.Umsatz und Gewinn liegen über den Prognosen Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de