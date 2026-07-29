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Knorr-Bremse liefert starke Ergebnisse im zweiten Quartal und startet Wachstumsoffensive "Growth Beyond"



29.07.2026 / 17:42 CET/CEST

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Knorr-Bremse liefert starke Ergebnisse im zweiten Quartal und startet Wachstumsoffensive "Growth Beyond" Mit 14,2 % operativer EBIT-Marge wichtigstes BOOST-Ziel in Q2 2026 erreicht

Auftragseingang auf 2,2 Mrd. EUR verbessert, Rekordauftragsbestand von 7,9 Mrd. EUR

Umsatz stark auf 2,1 Mrd. EUR gestiegen - organisches Umsatzwachstum von 6,4 % gegenüber dem Vorjahreswert

Ergebnis je Aktie steigt um über 24 % auf 1,08 EUR

Free Cashflow steigt um fast 80 % auf 262 Mio. EUR

Ausblick für Geschäftsjahr 2026 angehoben

Growth Beyond: Neue Mittelfristziele bis 2030 veröffentlicht

München, 29. Juli 2026 - Knorr-Bremse hat heute seine vorläufigen Ergebnisse für das zweite Quartal und erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Die Zahlen belegen die sehr erfolgreiche Entwicklung in beiden Divisionen. Der Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führende Anbieter weiterer innovativer Lösungen für die Bahn- und Nutzfahrzeugindustrie steigerte Umsatz und Profitabilität deutlich gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Marc Llistosella, Vorstandsvorsitzender der Knorr-Bremse AG: "Wir haben geliefert. Mit unserem Strategieprogramm BOOST haben wir die Transformation unseres Unternehmens entscheidend vorangebracht. Wir sind klar auf Kurs, unsere finanziellen Ziele für 2026 zu erreichen. Unsere sehr guten Ergebnisse zeigen, Knorr-Bremse steht heute stärker da als vor drei Jahren: profitabler und finanziell robuster - mit klaren Strukturen, höherer Effizienz und besten Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum. Wir haben BOOST mittlerweile verinnerlicht und damit eine verlässliche Basis für unsere nun anstehende Wachstumsoffensive Growth Beyond geschaffen. Wir werden unser Kerngeschäft weiter stärken und uns darüber hinaus gezielt neue Wachstumsfelder erschließen. Als Weltmarktführer haben wir ein klares Ziel vor Augen: Bis 2030 wollen wir unseren Umsatz auf rund 10 Mrd. EUR und unsere operative EBIT-Marge auf rund 16 % steigern sowie eine Cash Conversion Rate von über 90 % und ein Return on Capital Employed von über 25 % erreichen." Frank Weber, Finanzvorstand der Knorr-Bremse AG: "Unsere harte Arbeit zahlt sich aus. Wir haben unsere Stärke erneut unter Beweis gestellt: Mit einer operativen EBIT-Marge von 14,2 % übertreffen wir bereits im zweiten Quartal unser zentrales BOOST-Ziel - die Verbesserung der operativen EBIT-Marge auf über 14 % bis Ende 2026. Auch der Free Cashflow hat in Q2 massiv auf 262 Mio. EUR zugelegt. Diese Entwicklung basiert auf unserer konsequenten Kostendisziplin, strukturellen Verbesserungen und spürbar höherer Effizienz. Unser Rekordauftragsbestand von 7,9 Mrd. EUR bildet eine starke Grundlage für die weitere Geschäftsentwicklung. Mit unserem neuen Mittelfrist-Ausblick bekräftigen wir unseren Anspruch, aus einer Position der Stärke heraus weiter profitabel zu wachsen." Überzeugendes zweites Quartal treibt Halbjahresergebnisse Die außerordentlich starke Performance beider Divisionen im zweiten Quartal trug maßgeblich zu den insgesamt sehr guten Halbjahresergebnissen bei. Die Rail-Division konnte ihr organisches Wachstum noch einmal beschleunigen und eine starke Profitabilität erzielen. Die Truck-Division wiederum profitierte vor allem von verbesserten Kostenstrukturen, aber auch von einer anziehenden Nachfrage. Steigende Umsätze wirkten sich durch Skaleneffekte besonders positiv auf das Ergebnis aus. Insgesamt verbuchte die Knorr-Bremse Gruppe im ersten Halbjahr 2026 eine weiterhin hohe Nachfrage mit einem Auftragseingang in Höhe von 4.431 Mio. EUR (H1/2025: 4.484 Mio. EUR). Der Auftragsbestand erreichte mit einem Plus von 7,7 % zum Ende des ersten Halbjahres mit 7.887 Mio. EUR (30.06.2025: 7.326 Mio. EUR) ein neues Rekordniveau. Der Konzernumsatz in Höhe von 4.080 Mio. EUR übertraf dank eines leichten Anstiegs in beiden Divisionen das Vorjahresergebnis von 3.957 Mio. EUR um 3,1 %. Währungsbereinigt wäre der Umsatz sogar um 2,6 % höher ausgefallen. Die positive Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch klar in der Ertragskraft wider. Das operative EBIT verbesserte sich signifikant um 13,7 % auf 566 Mio. EUR (H1/2025: 498 Mio. EUR). Die operative EBIT-Marge stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 130 Basispunkte deutlich auf 13,9 % an (H1/2025: 12,6 %). Ausschlaggebend für diese positive Entwicklung waren das stark verbesserte Ergebnis der Truck-Division sowie ein deutlich gestiegenes EBIT der Rail-Division. Die gute operative Performance sowie die deutliche Verbesserung des Working Capital sorgten für einen signifikanten Anstieg des Free Cashflow, der sich auf 294 Mio. EUR belief (H1/2025: 160 Mio. EUR). Beide Divisionen liefern starke Halbjahresperformance Rail: Der Auftragseingang zeigte sich weiterhin auf hohem Niveau 2.399 Mio. EUR (H1/2025: 2.600 Mio. EUR)

Der Auftragsbestand konnte um 6,4 % auf 5.910 Mio. EUR gesteigert werden (30.06.2025: 5.555 Mio. EUR)

Der Umsatz stieg leicht auf 2.245 Mio. EUR an (H1/2025: 2.169 Mio. EUR)

Das operative EBIT verbesserte sich deutlich um 10,3 % auf 383 Mio. EUR (H1/2025: 347 Mio. EUR)

Die operative EBIT-Marge stieg damit signifikant um 110 Basispunkte auf 17,1 % (H1/2025: 16,0 %) Truck: Der Auftragseingang nahm um 7,5 % zu und belief sich im ersten Halbjahr auf 2.026 Mio. EUR (H1/2025: 1.884 Mio. EUR)

Der Auftragsbestand stieg deutlich um 11,7 % auf 1.979 Mio. EUR (30.06.2025: 1.772 Mio. EUR)

Der Umsatz verbesserte sich um 2,7 % auf 1.837 Mio. EUR (H1/2025: 1.789 Mio. EUR)

Das operative EBIT stieg signifikant um 21,5 % auf 214 Mio. EUR (H1/2025: 176 Mio. EUR)

Die operative EBIT-Marge verbesserte sich daraus resultierend auf 11,7 % (H1/2025: 9,9 %) Von erfolgreicher Transformation zu nachhaltigem Wachstum Knorr-Bremse hat mit seinem Strategieprogramm BOOST in den vergangenen drei Jahren deutliche Verbesserungen und Erfolge erzielt und dadurch eine starke Basis für neue unternehmerische Freiheiten geschaffen. Teil von BOOST war auch eine umfangreiche Portfoliobereinigung. In diesem Zusammenhang hat Knorr-Bremse am 28. Juli 2026 eine Vereinbarung über den Verkauf seines weltweiten HVAC-Geschäftsbereichs (Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme für Züge), Merak, mit OpenGate Capital geschlossen. Der Vollzug der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und regulatorischen Freigaben und wird für Ende des Kalenderjahres 2026 erwartet. Mit seiner neuen Wachstumsoffensive Growth Beyond richtet Knorr-Bremse nun den Fokus konsequent auf profitables Wachstum. Dazu soll das Kerngeschäft weiter gestärkt und gezielt um neue Wachstumsfelder erweitert werden, in denen das Unternehmen seine industriellen Kernkompetenzen in Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit ausspielen kann. Bis 2030 strebt Knorr-Bremse einen Konzernumsatz von rund 10 Mrd. EUR bei einer operativen EBIT-Marge von rund 16 % sowie eine Cash Conversion Rate von über 90 % und ein Return on Capital Employed von über 25 % an. Anhebung Guidance 2026 Aufgrund der positiven Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 und der guten Aussichten bis zum Jahresende 2026 hebt Knorr-Bremse den operativen Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 an. Es wird weiterhin angenommen, dass sich die Krise im Nahen Osten nicht verschärft oder länger anhält, unter anderem im Hinblick auf Lieferkettenunterbrechungen. Neben Effekten aus der Akquisition von duagon basiert der Ausblick auf dem aktuellen Unternehmensportfolio. Das Unternehmen erwartet nun einen Umsatz zwischen 8.100 und 8.300 Mio. EUR (bisher: 8.000 bis 8.300 Mio. EUR), eine operative EBIT-Marge von 14,0 bis 14,5 % (bisher: rund 14 %) sowie einen Free Cashflow von 750 bis 850 Mio. EUR.

Der vollständige Halbjahres-Bericht 2026 wird planmäßig am 30. Juli 2026 auf der Website www.knorr-bremse.com veröffentlicht. Erläuterungen und Überleitungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2025 der Knorr-Bremse AG (abrufbar unter Investor Relations/Geschäftsbericht ). Konzern-Kennzahlen der Knorr-Bremse Gruppe: Halbjahr 2. Quartal 2026 2025 ? 2026 2025 ? Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Auftragseingang 4.431 4.484 -1,2 % 2.202 2.108 +4,5 % Auftragsbestand (30.06.) 7.887 7.326 +7,7 % 7.887 7.326 +7,7 % Umsatz 4.080 3.957 +3,1 % 2.143 1.999 +7,2 % EBIT 525 432 +21,6 % 280 227 +23,1 % EBIT-Marge 12,9 % 10,9 % +200 bp 13,1 % 11,4 % +170 bp Operatives EBIT 566 498 +13,7 % 305 262 +16,5 % Operative EBIT-Marge 13,9 % 12,6 % +130 bp 14,2 % 13,1 % +110 bp Free Cashflow 294 160 +82,9 % 262 146 +79,9 % Investitionen

(vor IFRS 16 & Akquisitionen) 132 115 +14,0 % 70 63 +11,8 % F&E in % des Umsatzes 6,8 % 6,9 % -10 bp 6,6 % 6,6 % +/-0 bp Ergebnis je Aktie (in EUR) 2,03 1,70 +19,4 % 1,08 0,87 +24,1 %

Divisions-Kennzahlen des Knorr-Bremse Konzerns: Halbjahr 2. Quartal 2026 2025 ? 2026 2025 ? Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Division RVS Auftragseingang 2.399 2.600 -7,7 % 1.136 1.288 -11,8 % Auftragsbestand (30.06.) 5.910 5.555 +6,4 % 5.910 5.555 +6,4 % Umsatz 2.245 2.169 +3,5 % 1.185 1.104 +7,3 % EBIT 352 308 +14,3 % 190 160 +18,8 % EBIT-Marge 15,7 % 14,2 % +150 bp 16,1 % 14,5 % +160 bp Operatives EBIT 383 347 +10,3 % 208 182 +14,4 % Operative EBIT-Marge 17,1 % 16,0 % +110 bp 17,5 % 16,5 % +100 bp Division CVS Auftragseingang 2.026 1.884 +7,5 % 1.062 820 +29,5 % Auftragsbestand (30.06.) 1.979 1.772 +11,7 % 1.979 1.772 +11,7 % Umsatz 1.837 1.789 +2,7 % 959 895 +7,1 % EBIT 210 156 +34,4 % 111 85 +30,4 % EBIT-Marge 11,4 % 8,7 % +270 bp 11,6 % 9,5 % +210 bp Operatives EBIT 214 176 +21,5 % 114 92 +23,7 % Operative EBIT-Marge 11,7 % 9,9 % +180 bp 11,8 % 10,3 % +150 bp

Medienkontakt: Claudia Züchner | Pressesprecherin Finanzkommunikation | Knorr-Bremse AG T +49 89 3547 2582; E claudia.zuechner@knorr-bremse.com Kontakt Investor Relations: Andreas Spitzauer | Leiter Investor Relations | Knorr-Bremse AG T +49 89 3547 0593; E andreas.spitzauer@knorr-bremse.com Über Knorr-Bremse Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer innovativer Lösungen für die Bahn- und Nutzfahrzeugindustrie. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen in der ganzen Welt. Rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 100 Standorten in 30 Ländern entwickeln und produzieren innovative Lösungen und Services, die höchste technologische Standards erfüllen. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von rund 7,8 Mrd. EUR. Seit über 120 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität. Haftungsausschluss Diese Veröffentlichung wurde von der Knorr-Bremse AG selbstständig erstellt und kann zukunftsgerichtete Aussagen zu wichtigen Themen wie Strategie, zukünftigen finanziellen Ergebnissen, Ereignissen, Marktpositionen und Produktentwicklungen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind - wie jedes unternehmerische Handeln in einem globalen Umfeld - stets mit Unsicherheit verbunden. Sie unterliegen einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die in Veröffentlichungen von Knorr-Bremse AG beschrieben werden, sich aber nicht auf diese beschränken. Sollten sich eine(s) oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder andere Faktoren realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen von Knorr-Bremse AG wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die als zukunftsgerichtete Aussagen formuliert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "ausgehen", "rechnen mit", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden" und "vorhersagen" oder an ähnlichen Begriffen. Knorr-Bremse AG übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen ständig zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Diese Veröffentlichung kann - in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte - ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können, enthalten. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Knorr-Bremse sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Die Ermittlung der alternativen Leistungskennzahlen kann auch bei gleicher oder ähnlicher Bezeichnung von Unternehmen zu Unternehmen abweichen.



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