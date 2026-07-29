Knorr Bremse AKTIE | Analyse und Einschätzung für Investoren

Knorr Bremse - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Aktien Marathon analysieren wir jede Woche eine Aktie mit Fokus auf die langfristige Entwicklung. Anders als bei kurzfristigen Trading-Analysen stehen hier die fundamentalen Kennzahlen, die Wettbewerbsposition und die Perspektiven bis 2028 beziehungsweise 2030 im Mittelpunkt.

Die Analyse der Knorr Bremse Aktie basiert auf den wichtigsten Unternehmenskennzahlen sowie einer langfristigen Bewertung des Geschäftsmodells. Ziel ist es, langfristig orientierten Anlegern eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu liefern und die eigene Einschätzung mit einer unabhängigen Analyse abzugleichen.

- Knorr Bremse WKN: KBX100 - ISIN: DE000KBX1006 - Symbol: KNBHF - Kürzel: KBX

? Drei Key Takeaways

Aktien Marathon: Die Knorr Bremse Aktie überzeugt langfristig mit einer stabilen Marktposition, zeigt aktuell aber nur begrenztes Wachstum.

Die Knorr Bremse Aktie überzeugt langfristig mit einer stabilen Marktposition, zeigt aktuell aber nur begrenztes Wachstum. Charttechnisch bleibt die Knorr Bremse Aktie oberhalb der SMA20 sowohl im Wochen- als auch im Tageschart bullisch.

Fundamental erscheint die Knorr Bremse Aktie mit einem KGV von rund 30 derzeit ambitioniert bewertet.

Knorr Bremse Aktie - Wochenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Knorr Bremse Aktie markierte im Oktober 2022 ihr Tief und konnte sich anschließend schrittweise erholen. Nach einem weiteren Rücksetzer Anfang 2024 setzte eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung ein. Zwischenzeitliche Korrekturen wurden regelmäßig als Kaufgelegenheiten genutzt. Das Mehrjahreshoch bei 115,50 EUR im Februar 2026 führte zunächst zu Gewinnmitnahmen und einem Rücksetzer an die psychologisch wichtige Marke von 100 EUR. In den vergangenen Monaten konnte sich die Aktie wieder moderat erholen, wobei die Schwankungsbreite deutlich zunahm.

Technisch betrachtet stabilisierte sich die Knorr Bremse Aktie nach dem Rücksetzer an der SMA20 (aktuell 102,61 EUR). In den vergangenen beiden Handelswochen gelang eine erneute Bewegung nach oben, wodurch sich das Wochenchart weiterhin bullisch präsentiert. Solange sich die Aktie oberhalb der SMA20 behaupten kann, bleiben weitere Kursanstiege wahrscheinlich. Als übergeordnete Kursziele kommen zunächst das Mehrjahreshoch und anschließend der Bereich um 120 EUR in Betracht.

Sollte es zu Rücksetzern kommen, könnte die SMA20 erneut als wichtige Unterstützung dienen. Wird diese Marke unterschritten, dürfte die SMA50 (aktuell 96,05 EUR) eine weitere Unterstützungszone darstellen. Ein nachhaltiger Wochenschluss deutlich unterhalb dieser Linie würde das positive Chartbild jedoch eintrüben.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart: Bullisch...

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