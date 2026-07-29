Frankfurt/Main - Am Mittwoch hat der Dax nach einer Berg- und Talfahrt am Ende fast genau auf Vortagesschluss den Handel beendet. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.460 Punkten berechnet, minimale 0,01 Prozent oder 3,53 Indexpunkte niedriger als am Vortag.



Anleger schauen mit Spannung auf den für den Abend deutscher Zeit erwarteten Entscheid der US-Notenbank über die weitere Zinsentwicklung. Selten gehen die Erwartungen dabei soweit auseinander. Zwar erwartet die Mehrheit der professionellen Investoren, dass die Fed am Mittwoch nicht an der Zinsschraube dreht, ungewöhnlich viele Stimmen stellen sich aber gegen diese Mehrheitsmeinung und tippen doch auf eine kleine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte.



Besonders gefragt waren am Mittwoch Aktien von Rheinmetall, die bis kurz vor Handelsende um rund sechs Prozent zulegten, auch Siemens Health und BASF standen mit Zugewinnen um die vier Prozent klar auf der Einkaufsliste. Steil bergab ging es dafür für Infineon, die Papiere waren kurz vor Handelsschluss über fünf Prozent im Minus. Auch Vonovia-Aktien waren mit einem Minus von rund zwei Prozent zu diesem Zeitpunk besonders unbeliebt. Die gelten als sensibel für Inflationssorgen und dem vorgelagert auch für steigende Energiepreise.



Und da gab es angesichts neuer US-Angriffe im Nahen Osten wieder kräftige Ausschläge: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 90,42 US-Dollar, das waren 7,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1381 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8787 Euro zu haben.





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