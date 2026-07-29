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Dow Jones News
29.07.2026 18:39 Uhr
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PTA-News: SYZYGY AG: Planmäßiger Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr bestätigt Jahresprognose 2026

DJ PTA-News: SYZYGY AG: Planmäßiger Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr bestätigt Jahresprognose 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

SYZYGY AG: Planmäßiger Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr bestätigt Jahresprognose 2026

Bad Homburg (pta000/29.07.2026/18:06 UTC+2)

• Umsatzerlöse von EUR 25,2 Mio. (-14 Prozent ggü. Vorjahreshalbjahr) • Operatives Ergebnis (EBIT) von EUR 0,4 Mio. (-15 Prozent ggü. Vorjahreshalbjahr) bei einer EBIT-Marge vonrund 2 Prozent • Kernmarkt Deutschland: Umsatzerlöse EUR 19,6 Mio. (-17 Prozent ggü. Vorjahreshalbjahr) bei eineroperativen EBIT-Marge von 7 Prozent • Segment Großbritannien und USA: Umsatz EUR 2,6 Mio. (-7 Prozent ggü. Vorjahreshalbjahr) bei eineroperativen EBIT-Marge von 6 Prozent • Segment Polen: Umsatz EUR 3,0 Mio. (auf Vorjahresniveau) bei einer operativen EBIT-Marge von 5 Prozent • Konzernergebnis in Höhe von EUR 0,2 Mio., Ergebnis je Aktie von EUR 0,02 • Operativer Cashflow: EUR -2,0 Mio. • Ausblick 2026 bestätigt: Umsatzerlöse von rund EUR 50 Mio. bei einer EBIT-Marge von rund 3 bis 4 Prozent

Mit Umsatzerlösen von EUR 25,2 Mio. im ersten Halbjahr und einem operativen Ergebnis (EBIT) von EUR 0,4 Mio. lag die operative Marge bei 1,7 Prozent (Vorjahr: 1,7 Prozent).

Der Umsatz im Kernmarkt Deutschland lag dabei im ersten Halbjahr bei EUR 19,6 Mio., was einem Anteil von rund 78 Prozent am Konzernumsatz entspricht. Bei einem operativen Ergebnis (EBIT) von EUR 1,4 Mio. konnte die operative EBIT-Marge auf 7 Prozent gesteigert werden (Vorjahr: 6 Prozent).

Im Segment Großbritannien belief sich der Umsatz auf EUR 2,6 Mio. Das operative Ergebnis verbesserte sich auf EUR 0,1 Mio. (Vorjahr: EUR 0,05 Mio.), was einer EBIT-Marge von 6 Prozent entspricht (Vorjahr: 2 Prozent).

Im Segment Polen wurde ein Umsatz von EUR 3,0 Mio. (Vorjahr: EUR 3,0 Mio.) erreicht. Das operative Ergebnis (EBIT) konnte im Vergleich zum Vorjahr (0) auf EUR 0,15 Mio. gesteigert werden. Die EBIT-Marge stieg damit auf 5 Prozent (Vorjahr: 0 Prozent).

Der operative Cashflow lag im Berichtszeitraum bei EUR -2,0 Mio. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf den planmäßigen Abbau von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstigen nichtfinanziellen Verbindlichkeiten zurückzuführen. Das Konzernergebnis nach Steuern belief sich auf EUR 0,2 Mio. (Vorjahr: EUR 0,2 Mio.). Auf dieser Basis beträgt das unverwässerte Ergebnis je Aktie EUR 0,02 (Vorjahr: EUR 0,02). 

In TEUR           Q2-2026 Q2-2025 Veränd. H1-2026 H1-2025 Veränd. 
Umsatzerlöse         12.332 14.479 -15%  25.230 29.409 -14% 
EBIT             174   213   -18%  428   502   -15% 
EBIT-Marge          1,4%  1,5%  -0,1pp 1,7%  1,7%  0 pp 
Finanzergebnis        -60   -86   30%   -152  -188  19% 
Periodenergebnis vor Steuern 114   127   -10%  276   314   -12% 
Konzernergebnis       98   81   21%   215   218   -1% 
Operativer Cashflow     -1.539 1.877  n.a.  -1.991 -1.506 n.a. 
Gewinn/Aktie (EUR)      0,01  0,01  0%   0,02  0,02  0%

Prognose 2026

Die SYZYGY Gruppe bestätigt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 mit Umsatzerlösen von rund EUR 50 Mio. bei einer EBIT-Marge von 3 bis 4 Prozent.

CEO Frank Wolfram betont: "Trotz des weiterhin angespannten konjunkturellen Umfelds konnten wir im ersten Halbjahr Kurs halten. Daher bestätigen wir unsere Prognose für das Gesamtjahr."

Der vollständige Quartalsbericht zum 30. Juni 2026 ist ab dem 30. Juli 2026 unter www.syzygy-group.net/investors abrufbar.

(Ende)

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Aussender:      SYZYGY AG 
           Horexstraße 28 
           61352 Bad Homburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Susan Wallenborn 
Tel.:         +49 (0)6172 9488 252 
E-Mail:        susan.wallenborn@syzygy-group.net 
Website:       www.syzygy-group.net 
ISIN(s):       DE0005104806 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785341160294 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2026 12:06 ET (16:06 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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