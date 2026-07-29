Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einem neuen Allzeithoch im frühen Handel kehrt gemacht und ist ziemlich deutlich in die Verlustzone abgerutscht. Die Schweizer Börse geriet ins Kielwasser der grossen amerikanischen Handelsplätze, wo die Anleger vorsichtig blieben und erst einmal bei den Standardwerten Gewinne mitnahmen, während die Tech-Aktien weiter unter Druck waren. Neue Angriffe des Iran auf US-Truppen im Nahen Osten und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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