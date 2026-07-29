Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch nachgegeben. Gestiegene Ölpreise, der anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank und weiter sinkende Kurse im Technologiesektor stimmten Anleger vorsichtig. So liessen neuerliche Angriffe des Iran im Krieg mit den USA die Preise für Öl und Gas wieder steigen. Bei vielen Einzelwerten prägten veröffentlichte Geschäftszahlen die Kursentwicklung. Mitbelastet von teils hohen Kursverlusten im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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