DJ Knorr-Bremse erhöht operativen Ausblick 2026 und gibt Mittelfrist-Prognose

DOW JONES--Knorr-Bremse ist nach deutlichen Umsatz- und Ergebniszuwächsen im zweiten Quartal 2026 zuversichtlicher für das Gesamtjahr geworden. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, plant er nun mit einem Umsatz von 8,1 bis 8,3 Milliarden Euro nach zuvor in Aussicht gestellten 8 bis 8,3 Milliarden. Die operative EBIT-Marge sieht Knorr-Bremse in diesem Jahr nun bei 14,0 bis 14,5 Prozent nach bislang rund 14 Prozent.

Im abgelaufenen Quartal wuchs der Umsatz um 7,2 Prozent auf 2,143 Milliarden Euro. Das operative EBIT stieg auf 305 von 262 Millionen Euro, und die entsprechende Marge verbesserte sich auf 14,2 von 13,1 Prozent. Bei einem Periodenergebnis von rund 174,3 Millionen Euro stieg der Gewinn je Aktie auf 1,08 von 0,87 Euro. Den Auftragseingang gab Knorr-Bremse mit 2,202 (Vorjahr 2,108) Milliarden Euro an.

Der vollständige Halbjahres-Bericht wird am 30. Juli veröffentlicht.

Knorr-Bremse gab zudem neue mittelfristige Ziele für 2030 bekannt. Demnach strebt das Unternehmen für 2030 einen Umsatz von rund 10 Milliarden Euro, eine operative EBIT-Marge von rund 16 Prozent, eine Cash-Conversion-Rate von über 90 Prozent sowie einen Return on Capital Employed von über 25 Prozent an.

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July 29, 2026 12:16 ET (16:16 GMT)

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