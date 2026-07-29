DJ Airbus übertrifft im zweiten Quartal Erwartungen

DOW JONES--Airbus hat im zweiten Quartal 2026 den Umsatz und das operative Ergebnis stärker gesteigert als am Markt erwartet, und unter dem Strich mehr als verdoppelt so viel verdient wie im Vorjahreszeitraum. Die Jahresprognose und das Ziel für die Flugzeugauslieferungen im Geschäftsjahr 2026 hat der im DAX notierte Luft-, Rüstungs- und Raumfahrtkonzern vor Kurzem bestätigt und sich neue Mittelfristziele für 2029 gesetzt.

"Wir fahren unsere Aktivitäten in allen Geschäftsbereichen hoch, um der wachsenden Nachfrage nach unseren zivilen und militärischen Lösungen gerecht zu werden", sagte CEO Guillaume Faury laut der Mitteilung. "Unser Fokus auf eine konsequente Umsetzung zahlt sich aus, wie die starken Auslieferungen im zweiten Quartal zeigen. Dies stärkt unser Vertrauen in unsere zukünftige Entwicklung, was sich auch in dem kürzlich veröffentlichten mittelfristigen Ausblick widerspiegelt."

In den drei Monaten von April bis Juni steigerte Airbus den Umsatz um 28 Prozent auf 20,5 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) legte um 54 Prozent auf 2,43 Milliarden Euro zu. Der Nettogewinn sprang von 732 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 1,66 Milliarden Euro. Je Aktie verdiente Airbus 2,10 Euro nach 93 Cent.

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 20,2 Milliarden Euro, einem bereinigten EBIT von 2,19 Milliarden Euro und einem Konzerngewinn von 1,59 Milliarden bzw. 1,97 Euro je Aktie gerechnet.

Für das Geschäftsjahr 2026 strebt Airbus einen Anstieg des bereinigten EBIT auf 7,5 Milliarden Euro an, gegenüber 7,1 Milliarden im vergangenen Jahr. Der freie Cashflow (FCF) vor Kundenfinanzierungen soll auf dem Vorjahresniveau von 4,5 Milliarden Euro liegen. Im ersten Halbjahr war der Cashflow noch negativ mit minus 1,166 Milliarden Euro, im Vorjahreszeitraum war das Minus mit 1,61 Milliarden Euro jedoch größer. Bis zum Jahresende will der Konzern rund 870 Verkehrsflugzeuge an Kunden übergeben nach 793 Maschinen im vergangenen Jahr.

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July 29, 2026 12:20 ET (16:20 GMT)

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