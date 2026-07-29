Die Geschäftsführung von Compass wird um 8:00 Uhr ET (13:00 Uhr britischer Zeit) eine Telefonkonferenz abhalten

Compass Pathways plc (Nasdaq: CMPS), ein Biotechnologieunternehmen, das sich der Erschließung dringend benötigter neuer Behandlungsmöglichkeiten in der psychischen Gesundheitsversorgung verschrieben hat, gab heute bekannt, dass es am 5. August 2026 die Finanzergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr, die am 30. Juni 2026 endeten, veröffentlichen wird.

Das Management von Compass wird am 5. August 2026 um 8:00 Uhr ET (13:00 Uhr britischer Zeit) eine Telefonkonferenz abhalten. Ein Live-Webcast der Konferenz wird auf der Website von Compass Pathways unter folgender Adresse verfügbar sein: https://events.q4inc.com/attendee/246696001. Der Webcast wird 30 Tage lang archiviert.

Über Compass Pathways

Wir sind davon überzeugt, dass Patienten mit psychischen Erkrankungen die Chance auf eine bessere Zukunft verdienen. Compass Pathways plc (Nasdaq: CMPS) ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich der Erschließung dringend benötigter neuer Behandlungsmöglichkeiten in der psychischen Gesundheitsversorgung verschrieben hat. Unser Schwerpunkt liegt zunächst auf der Entwicklung von COMP360 Psilocybin, einem firmeneigenen, in der Erprobung befindlichen, synthetischen Psilocybin-Präparat, das derzeit zur Behandlung von therapieresistenter Depression (TRD) und posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) untersucht wird. COMP360 ist ein potenziell erstklassiges Therapeutikum und verfügt über den Status "Breakthrough Therapy" der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie über die Einstufung "Innovative Licensing and Access Pathway" (ILAP) im Vereinigten Königreich für TRD. Wir leiten das weltweit größte klinische Programm mit klassischen Psychedelika zur Behandlung von TRD und führen auf dieser soliden Grundlage eine Studie in der späten Entwicklungsphase durch, in der COMP360 bei PTBS untersucht wird einer weiteren Erkrankung mit hohem ungedecktem Bedarf. Unser Ziel ist es, Therapien voranzutreiben, die die Psychiatrie in Richtung von Behandlungsoptionen führen, die einen schnellen Wirkungseintritt und eine anhaltende Wirksamkeit bei seltener Dosierung bieten.

Compass hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien, und unterhält eine US-Niederlassung in New Jersey.

Wir lassen uns von unserem Ziel leiten, Wege zu erschließen und damit eine Zukunft voller Möglichkeiten zu eröffnen. Gemeinsam begeben wir uns auf eine ehrgeizige Reise, um Menschen mit psychischen Erkrankungen zu ermöglichen, durch Selbstfindung Klarheit zu erlangen, denn jede Reise braucht einen Kompass.

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Medien: Dana Sultan-Rothman, media@compasspathways.com

Investoren: Stephen Schultz, stephen.schultz@compasspathways.com, +1 401 290 7324