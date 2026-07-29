Nach den gestrigen Zahlen von Boeing hat nun auch der europäische Rivale Airbus seine Bücher geöffnet. Der Unterschied könnte kaum deutlicher sein: Airbus liefert ein starkes zweites Quartal ab und schlägt die Erwartungen der Analysten auf ganzer Linie.Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 20,5 Milliarden Euro (Prognose: 20,25 Milliarden Euro). Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (EBIT) stieg um 54 Prozent auf 2,43 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente der DAX-Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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