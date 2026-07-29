Starke Q4-Zahlen von Microsoft. Die Erlöse der Cloud-Sparte Azure wachsen währungsbereinigt um 43 Prozent und übertreffen die Erwartungen deutlich. Die Aktie legt nachbörslich spürbar zu.Microsoft meldet für das vierte Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres starke Finanzergebnisse. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 18 Prozent auf 90,01 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit 87,72 Milliarden Dollar gerechnet.Auch beim Gewinn liegt der Tech-Gigant über den Schätzungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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