Berlin - Das Immobilienportal "Immoscout24" will das Verhalten eines Mitarbeiters auf dem Berliner Christopher-Street-Day aufarbeiten. Das Unternehmen veröffentlichte am Mittwoch eine Erklärung, nachdem im Internet ein Video viral gegangen war, das einen Mann auf dem offiziellen Truck des Portals mit einem Fächer und dem großen Schriftzug "Anal?" zeigt.



Das Video sorgte in sozialen Medien für Empörung. Auf dem Video scheint es, dass der Mann dem Publikum nicht nur den Fächer zeigt, sondern sich auch umdreht und sein Hinterteil entblößt. Außerdem in der Kritik: Auf dem Wagen fuhr auch mindestens ein Kind mit, direkt neben dem Immoscout-Mitarbeiter mit dem Anal-Schild.



"ImmoScout24 steht für Vielfalt, Offenheit und gegenseitigen Respekt", heißt es in der Erklärung, deshalb unterstütze man den CSD. "Das Verhalten in der gezeigten Szene und dabei insbesondere das Auftreten eines unserer Mitarbeiter entspricht nicht den Werten von Immoscout24 und wird von uns auch in keiner Weise toleriert", heißt es im weiteren Text.



Gerade weil sich im öffentlichen Raum Menschen unterschiedlichen Alters begegnen, erwarte man einen respektvollen Umgang miteinander. "Dies gilt im Besonderen für unsere Führungskräfte und Mitarbeitende". Der Vorfall werde nun intern aufgearbeitet.



Den Angaben des Unternehmens zufolge hatte man sich zum ersten Mal mit einem eigenen Truck am Berliner CSD beteiligt.





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