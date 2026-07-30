© Foto: Bart van Overbeeke FotografieASML-Aktie verliert wegen China-Sorgen, doch die Bank of America sieht die Marktreaktion als übertrieben an und bekräftigt ihre Kaufempfehlung.Trotz anhaltender Kursverluste bleibt die Bank of America optimistisch für ASML. Die Sorge, China könnte den niederländischen Lithografie-Spezialisten künftig stärker unter Druck setzen, werde nach Einschätzung der Analysten überschätzt. Das Institut bekräftigt seine Kaufempfehlung und sieht erhebliches Kurspotenzial. Die Aktien des niederländischen Halbleiterausrüsters ASML notiert seit Wochenbeginn über 11 Prozent im Minus. Auslöser der jüngsten Schwäche sind Berichte, wonach China Fortschritte bei der Entwicklung eigener …
Enthaltene Werte: NL0010273215Den vollständigen Artikel lesen
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