Zürich - Der Schweizer Sprach-KI-Anbieter Supertext unterstützt Raiffeisen Schweiz bei der Modernisierung ihrer mehrsprachigen Übersetzungsprozesse. Die neu eingeführte Plattform vereint KI-gestützte Übersetzung, professionelle Sprachdienstleistungen und bestehendes Sprachwissen in einer zentralen Lösung. Die Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein für Supertext und unterstreicht die wachsende Nachfrage nach Schweizer KI-Lösungen, die hohe Anforderungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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