Von Robert Jakob Bereits vor einem knappen Vierteljahrhundert war unter den ersten Teilnehmern und Zuhörern der Sigma-Studien am Centre for Global Dialogue in Rüschlikon (Schweiz) klar, wohin die Reise geht: Die globale Erwärmung wird nicht nur den Skifahrern den Schnee versulzen, sondern auch den Wäldern an den Kragen gehen. In Europa werden besonders jene Bäume, die reich an Harz und ätherischen Ölen sind, rasch ein Raub der Flammen. Terpentinöl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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