DJ BMW mit Gewinnrückgang im 2. Quartal - Ausblick bestätigt

DOW JONES--Die BMW Group hat im zweiten Quartal 2026 angesichts eines verschärften Wettbewerbs und der schwachen Marktentwicklung in China spürbare Einbußen bei Umsatz und Gewinn verzeichnet. Dennoch übertraf der Münchener Automobilhersteller auf Konzernebene beim operativen Ergebnis und Konzerngewinn leicht die Markterwartungen und bestätigte seine Jahresprognose für 2026.

Im abgelaufenen Jahresviertel sank der Konzernumsatz laut Mitteilung auf 31,26 Milliarden Euro nach 33,93 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum und verfehlte damit die Konsensschätzung von 32,26 Milliarden Euro. Das Konzern-EBIT fiel im Jahresvergleich um rund 39 Prozent auf 1,63 Milliarden Euro, lag aber knapp über der Analystenprognose von 1,61 Milliarden Euro. Die EBIT-Marge im Auto-Geschäft schrumpfte deutlich auf 2,3 (Vorjahr: 5,4) Prozent und traf damit exakt die Konsensschätzung.

Mit Blick auf das Gesamtjahr 2026 bestätigte BMW den Ausblick, der unter anderem eine EBIT-Marge im Automobilsegment im Korridor von 1 bis 3 Prozent vorsieht. BMW hatte im Juni die Jahresprognose reduziert.

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July 30, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)

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