DJ Wacker Chemie erhöht Gewinn-Ausblick nach starkem 2. Quartal

DOW JONES--Wacker Chemie hat das zweite Quartal in Folge unter dem Strich wieder schwarze Zahlen geschrieben und die Erwartungen deutlich übertroffen. Im Gesamtjahr ist das Unternehmen nun optimistischer beim operativen Gewinn EBITDA und pessimistischer beim Umsatz.

Im Gesamtjahr will Wacker Chemie nun beim Umsatz eine mittlere anstatt hohe einstellige Wachstumsrate erreichen. Das Konzern-EBITDA soll nun zwischen 625 und 750 Millionen Euro landen anstatt zwischen 550 und 700 Millionen. Grund für die niedrigere Umsatzerwartung ist eine geringere Erwartung für Steigerungen bei Rohstoff- und Energiepreisen, die sich im weiteren Jahresverlauf voraussichtlich auf die Verkaufspreise auswirken werden.

Im zweiten Quartal profitierte der Münchener Spezialchemiekonzern von Kostenkontrolle und -senkungsmaßnahmen aber auch von Einmalerträgen. Die Reduzierung der Beteiligung an Siltronic erhöhte den Netto-Cashflow.

Im zweiten Quartal steigerte Wacker Chemie den operativen Gewinn EBITDA um 85 Prozent auf 211 Millionen Euro von 114 Millionen im Vorjahresquartal. Die Prognose im Vara-Research-Konsens lag bei 172 Millionen Euro bzw 1,492 Milliarden Euro Umsatz.

Beim operativen Gewinn EBIT ergab sich ein Gewinn von 96,2 (Prognose 48) Millionen Euro, nach einem EBIT-Verlust von 11 Millionen im Vorjahr.

Nach Steuern betrug der Gewinn 349,6 Millionen Euro (Vorjahr: Verlust 19 Millionen). Je Aktie betrug der Gewinn 6,86 Euro, prognostiziert waren 0,37, im Vorjahr hatte der Verlust bei 0,49 Euro gelegen.

Der Umsatz stieg um 7,4 Prozent auf 1,52 Milliarden Euro von 1,413 Milliarden ein Jahr zuvor. Erwartet worden war ein Umsatzplus von 6 Prozent auf 1,492 Milliarden.

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July 30, 2026 01:37 ET (05:37 GMT)

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