Die Micron-Aktie ist zuletzt deutlich unter Druck geraten und hat seit ihrem Allzeithoch rund -40% an Wert verloren. Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt, ob sich der Abwärtstrend weiter fortsetzt oder ob der Kurs vor einer Stabilisierung steht. Charttechnisch lassen sich weitere bärische Strukturen erkennen. Welche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche jetzt wichtig sind und welche Signale RSI, MACD sowie die Elliott-Wellen liefern, zeigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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