Nach der wie erwartet ausgefallenen Leitzinsentscheidung der US-Notenbank sowie Licht und Schatten von den Quartalsbilanzen der US-Techschwergewichte Microsoft und Meta dürfte der DAX am Donnerstag etwas schwächer starten. An einem weiteren heißen Tag der Berichtssaison signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex knapp 30 Minuten vor dem Xetra-Start ein Minus von 0,32 Prozent auf 25.380 Punkte. Etwas über 25.550 Zähler war das Kursbarometer in dieser Woche nicht hinausgekommen.Die US-Notenbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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