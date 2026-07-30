Der Spezialchemiehersteller Alzchem hat wieder einmal sehr solide Zahlen vorgelegt. So kletterte der Umsatz im ersten Halbjahr "in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld mit geopolitischen Unsicherheiten und einer verhaltenen Industriekonjunktur" um sechs Prozent auf 303,9 Millionen Euro. Beim EBITDA verbuchte der Konzern einen Zuwachs von 14 Prozent auf 64,5 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge verbesserte sich daher von 19,6 auf 21,2 Prozent. Vorstandschef Andreas Niedermaier zeigte sich mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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