© Foto: KI-generiert mit DALL-EDer Zinsentscheid der FED sorgte für einen Kursrutsch an der Wall Street. Der Dow Jones knickte um rund 2 % ein. Keine guten Vorgaben für den DAX. Zum Handelsstart dürften sich die Verluste aber noch in Grenzen halten.Der Dax dürfte am Donnerstag etwas schwächer starten. Der Broker IG taxiert den Leitindex vorbörslich 0,24 Prozent tiefer bei 25.399 Punkten. Neue Impulse könnten von weiteren Quartalszahlen kommen. Belastend wirken jedoch die gemischten Bilanzen von Microsoft und Meta sowie die weiter angespannte Lage im Iran. Nach einem iranischen Angriff auf US-Truppen bombardierte das US-Militär erneut Ziele in der Islamischen Republik. Fed-Schock an der Wall Street: Dow stürzt ab, Nasdaq …
Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0006047004,US5949181045,DE0006452907,US7960502018,DE0008469XXX,EU0009652XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455717,DE000A1EWWW0,US30303M1027,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,DE000A2YNT30Den vollständigen Artikel lesen
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