Heidelberg Materials blickt nach einem erfolgreichen zweiten Quartal mit Zuversicht auf die weitere Entwicklung im laufenden Jahr. Der Baustoffkonzern konnte sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis zulegen. Unternehmenschef Dominik von Achten sprach von einer spürbaren Belebung der Nachfrage in wichtigen Kernmärkten."Eine erste spürbare Nachfrageerholung in unseren Kernmärkten hat zur guten Geschäftsentwicklung beigetragen", sagte von Achten am Donnerstag in Heidelberg laut einer Unternehmensmitteilung.Neben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär