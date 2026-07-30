Der DAX dürfte den heutigen Handel im Minus starten. Die Vorgaben aus den USA waren mau. So erlebte etwa der Dow Jones mit einem Verlust von 2,2 Prozent den schwächsten Tag seit April 2025. Auch der technologielastige Nasdaq sank um zwei Prozent. Vor diesem Hintergrund hält sich der deutsche Leitindex vorbörslich noch relativ gut. So wird etwa zwei Stunden vor Handelsstart lediglich ein Minus von 0,24 Prozent auf 25.399 Punkte erwartet. Im Fokus steht heute Heidelberg Materials. Der Baustoffriese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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