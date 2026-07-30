Der Termin 18. Februar 2027 steht fest. Ab dann braucht jeder Batteriespeicher über zwei Kilowattstunden einen digitalen Pass. Dazu Antriebsbatterien und Batterien für leichte Verkehrsmittel. Die Knopfzelle in der Fernbedienung bleibt verschont. Ich baue die Software dafür und ich lese die Batterieverordnung seit Monaten so oft, dass ich Textstellen zitieren kann, wenn ich müde bin. Meine Frau findet das mäßig unterhaltsam. Der technische Kern ist harmlos. Ein Datensatz, ein QR-Code auf dem Etikett, eine Adresse, unter der die Angaben stehen. Keine Raketentechnik. Nicht einmal Batterietechnik. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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