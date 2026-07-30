BMW bekommt die Krise im wichtigen Absatzmarkt China weiter zu spüren. Der Umsatz fiel im zweiten Quartal im Jahresvergleich um knapp 8 Prozent auf 31,3 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Die Ergebnisse kamen noch deutlicher unter Druck: Die für den Kapitalmarkt wichtige Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern in der Autosparte sackte von 5,4 auf 2,3 Prozent ab. Analysten hatten im Vorfeld jedoch mit einem noch deutlicheren Rückgang gerechnet.Das Konzernergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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