Bussnang - Stadler Rail hat mit VIA Rail Canada einen Vertrag über die Lieferung von 45 Hybridlokomotiven für den Personenverkehr abgeschlossen. Der Auftrag umfasst zudem eine 20-jährige Vereinbarung für technische Unterstützung und Ersatzteilversorgung. Stadler spricht in einer Medienmitteilung vom Donnerstag von einem «bedeutenden Meilenstein» für das Unternehmen. Ein Auftragsvolumen wird in der Mitteilung nicht genannt. Die neuen Züge würden für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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