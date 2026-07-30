AIXTRON lieferte ein starkes Q2 mit einem Auftragseingang von 214,5 Mio. EUR (+81% im Jahresvergleich), was unseren Erwartungen entsprach und die mehrjährige AI-Opto-Chance untermauert. Der Umsatz von 115,1 Mio. EUR (-16% im Jahresvergleich) lag leicht unter unserer Schätzung, befand sich jedoch innerhalb der Prognose, während die Bruttomarge von 40,7% unsere Erwartungen übertraf und teilweise die schwächere operative Hebelwirkung ausglich, was zu einer EBIT-Marge von 12,8% führte. Die Cash Conversion war stark, mit einem Anstieg des Free Cash Flow auf 113,6 Mio. EUR (+175 % im Jahresvergleich), unterstützt durch Vorauszahlungen. Angesichts des jüngsten Verkaufsdrucks, der übertrieben erscheint, bietet die Bewertung nun einen attraktiveren Einstiegspunkt in den Optoelektronik-Zyklus, mit weiterem Aufwärtspotenzial durch GaN-basierte AI-Stromversorgung und einer späteren SiC-Erholung. Wir stufen AIXTRON von HOLD auf BUY hoch, mit einem unveränderten Kursziel von 40,00 EUR, was etwa 22,5x 2027E EV/EBIT impliziert; weitere Details werden während des heutigen Earnings Calls um 15:00 CEST erwartet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/aixtron-se
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