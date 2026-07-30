Der DAX startet etwas leichter in den Handel. Die wie erwartet ausgefallene Leitzinsentscheidung der US-Notenbank und gemischte Signale von den US-Techschwergewichten Microsoft und Meta sorgen für Zurückhaltung. Gleichzeitig bleibt die Berichtssaison der wichtigste Impulsgeber, während Anleger auf die deutschen Verbraucherpreise und die angespannte Lage im Iran achten. Auf Unternehmensseite geht es heute um Aixtron, BMW, Heidelberg Materials, Rheinmetall, Symrise und Wacker Chemie.Den vollständigen Artikel lesen ...
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