Die Rheinmetall-Aktie konnte sich in den vergangenen Wochen deutlich von ihrem Tief lösen. Kurz vor dem wichtigen Widerstandsbereich bei 1.225 € drehte der Kurs jedoch wieder nach unten. Kann die Aktie den nächsten Anlauf schaffen? Rheinmetall dreht vor dem Widerstand Die Unterstützung bei 900 € hat sich zuletzt als stabil erwiesen. Von dort aus setzte die Aktie zu einer deutlichen Gegenbewegung an und näherte sich wieder dem Bereich um 1.225 €. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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