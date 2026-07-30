Die UBS-Aktie präsentiert sich nach den jüngsten Quartalszahlen trotz einer starken Kursrallye im Vorfeld widerstandsfähig und profitiert von einem umfangreichen Aktienrückkaufprogramm. Trotz gemischter Ergebnisse sprechen die Wachstumsaussichten, die solide Kapitalausstattung und die Bewertung weiterhin für ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Die UBS hat für das zweite Quartal gemischte Ergebnisse vorgelegt. Der Gewinn je Aktie nach GAAP belief ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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