© Foto: Seth Wenig/AP/dpaNach den Quartalszahlen bricht die Adidas-Aktie um mehr als 16 Prozent ein. Nicht der Umsatz ist das Problem, sondern explodierende Kosten. Drei große Analysehäuser bleiben trotzdem bei ihrem positiven Urteil zur Aktie.Die Adidas-Aktie ist nach der Vorlage der Earnings kräftig unter die Räder geraten und markiert damit einen der schwärzesten Handelstage der jüngeren Unternehmensgeschichte. Kurz nach Xetra-Start notieren die Papiere 17 Prozent im Minus bei rund 151 Euro. Grund für die Bruchlandung war nicht der starke Umsatz der Herzogenauracher, sondern in einer überraschend hohen Kostenlast. Der Konzern steigerte seinen währungsbereinigten Umsatz im zweiten Quartal um 14 Prozent auf 6,74 …
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